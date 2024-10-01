Центр гражданско-патриотической работы в Серпухове отмечает свой первый юбилей

1 октября Центр гражданско-патриотической работы «Серпухович» на базе МБОУ «Центр непрерывного образования» отмечает юбилей — 5 лет с начала деятельности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отряд местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появился в Серпухове 1 октября 2019 года на базе молодежного центра «Патриот». 27 июля 2023 года он был преобразован в Центр гражданско-патриотической работы «Серпухович» и со 2 сентября этого года располагается в МБОУ «Центр непрерывного образования».

Центр «Серпухович» создавался с целью всестороннего гражданско-патриотического воспитания молодёжи городского округа Серпухов. За 5 лет существования через него прошли более 150 воспитанников. Ребята приняли участие более чем в 900 мероприятиях, поездках, конкурсах и экскурсиях, сборе гуманитарной помощи. Благодаря теоретическим и практическим занятиям успешно поступают в высшие и средние военно-учебные и специальные заведения. Несколько выпускников Центра принимали участие в СВО.

Центр гражданско-патриотической работы «Серпухович» — место притяжения молодых людей, искренне любящие свою Родину и готовые к любым учебным задачам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.