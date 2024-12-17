ЦБ России опубликовал свой топ аниме

Банк России в рубрике ответов на вопросы опубликовал рейтинг аниме, которое любит администратор их официального Telegram-канала . В него вошли произведения японской мультипликации для разных настроений и случаев.

Обладателям «меланхоличного зимнего настроения» администратор посоветовал посмотреть «5 сантиметров в секунду». Для подписчиков, которые любят детективы, регулятор порекомендовал «Город, в котором меня нет». Для семейного вечера подойдет аниме «Мой сосед Тоторо», а ценителям ретро-аниме и классики стоит обратить внимание на «Акиру», заявили в регуляторе.

В Центробанке также посоветовали посмотреть аниме «Двуличный братик Урамити» тем, кто ждет новый год «из последних сил». Администратор канала заявил, что в этой ленте с юмором рассказывается про выгорание и работу.

«На всякий случай напомним, админ смотрит не только аниме, а еще любит большую литературу и природу», — добавляется в публикации регулятора.