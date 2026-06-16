«Царьград» сообщил о негласных стоп-листах на ТВ

Телеканалы, радиостанции и концертные площадки могут использовать сеть закрытых рекомендаций по артистам, сообщает «Царьград» .

По данным издания, официального перечня в медиапространстве нет. Каналы, радиостанции и площадки ориентируются и на собственные списки «неформата».

На верхнем уровне находятся иноагенты и экстремисты. Их не зовут в крупные шоу и рекламу из-за юридических и репутационных рисков.

Отдельно выделяется «серая зона»: участники скандалов, фигуранты «голых вечеринок» и артисты с неоднозначной позицией. Одни временно исчезали из эфира, другие продолжают работать на сцене, в кино, рекламе или на корпоративных мероприятиях.

Источники издания утверждают, что медиахолдинги учитывают имидж канала, позицию рекламодателей и готовность брать репутационные риски.

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