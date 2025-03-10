«Трусы-купе»: россиянам предложили нижнее белье для защиты денег в поезде

Россияне могут приобрести трусы с карманом для защиты денежных средств во время железнодорожных путешествий. Соответствующая информация опубликована на сайте по продаже нижнего белья.

«Трусы-купе» доступны в трех цветах: коричневом, светло-сером и темно-сером. Передняя часть имеет карманы для карт и купюр, задняя — для монет.

«Теперь не нужно обнимать сумку или барсетку! Спите спокойно, ведь ваши сбережения всегда при вас!» — говорится в описании товара.

«Трусы-купе» выполнены из стопроцентного хлопка, имеют анатомический крой и лишены швов. Все желающие могут приобрести нижнее белье за 6999 рублей. При этом трусы еще не поступили в продажу.

Ранее стало известно, что первый в России вендинговый аппарат по продаже мужских трусов появился в гастрохолле Томска. В дальнейшем подобные «трусоматы» могут появиться в аэропорту и ТЦ.