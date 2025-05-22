Троим фигурантам московского дела о подрыве вменяют терроризм

Следствие ужесточило обвинение по делу о покушении на экс-офицера СБУ:

Следственные органы существенно расширили обвинения по делу о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, произошедшего в апреле 2024 года на Коровинском шоссе в Москве, сообщает ТАСС .

Троим задержанным — Владимиру Головченко, Ивану Паскарю и Ростиславу Журавлеву — теперь предъявлены обвинения не только в покушении на убийство, но и в совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.

«Обвиняемые полностью ознакомились с материалами дела и теперь готовятся к судебному процессу», — сообщил источник в правоохранительных органах. Все трое содержатся в московском СИЗО, тогда как двое других подозреваемых — граждане Украины Ярослава Хрестина и Максим Чупрун — объявлены в международный розыск.

Инцидент произошел 12 апреля 2024 года, когда под днищем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сработало самодельное взрывное устройство. Прозоров, несмотря на полученные ранения, выжил. Эксперты отмечают, что ужесточение квалификации обвинения со «простого» покушения на убийство до террористического акта свидетельствует о наличии у следствия доказательств спланированного характера преступления.

В ближайшее время ожидается назначение даты предварительных слушаний по этому резонансному делу.