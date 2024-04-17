Силовики задержали курьера элементов СВУ для подрыва экс-сотрудника СБУ в Москве

Курьер элементов СВУ для взрыва авто Прозорова рассказал, как привез их в Москву

Материалы для взрывного устройства, который заложили под машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, привез из Польши в Москву гражданин России и Молдавии, сообщает Telegram-канал SHOT .

Задержанный курьер на допросе рассказал силовикам, что части взрывного устройства получил в Литве 6 апреля от представителя компании, в которой работает. Товар прибыл из Польши.

Отправительница груза связалась с курьером 7 апреля и спросила, когда ее человек сможет приехать и забрать посылку. Вечером доставщик передал элементы ВСУ мужчине, который приехал к нему домой.

Позднее агент СБУ подорвал машину Прозорова в Москве. Бывший сотрудник СБУ не получил серьезных травм в результате покушения на его жизнь.