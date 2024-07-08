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Три нарушения природоохранного законодательства выявили в Щелкове

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные мероприятия в городском округе Щелково. Поводом послужили обращения местных жителей с жалобами на размещение отходов по берегам водного объекта и на месте бывшей снегосвалки. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Вблизи деревни Литвиново имеется обводненный карьер, по краям которого размещены вскрышные грунты. Таким образом на участке, принадлежащем гражданину, незаконно вскрыт и перемещен плодородный слой почвы, загрязнена береговая полоса водного объекта. Владельцу земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что два аналогичных предостережения объявлены администрации городского округа, которая несет ответственность за состояние земель неразграниченной собственности. Установлено, что в деревне Ново на таких землях неизвестные лица незаконно отсыпали дорогу в границах прибрежной полосы реки Любосеевки. Второе нарушение произошло вблизи Амерьевского карьера в Щелкове, где на участке бывшей снегосвалки выявлены навалы отходов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.