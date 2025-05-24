Трамп распорядился обеспечить строительство десяти ядерных реакторов к 2030 году

Американский президент Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность действующих АЭС, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что главе минэнерго поручено обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций.

Также распоряжение касается увеличения выходной мощности действующих АЭС и завершения строительства новых, которые были приостановлены.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или другого государства. МИД РФ также подчеркивал, что ни одна из третьих стран не получит контроль над атомной станцией в Запорожской области.