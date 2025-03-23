Торговую сеть «Блюмарт» обвинили в массовом обмане россиян

Несколько покупателей пожаловались на торговую сеть сантехники «Блюмарт». Они заявили, что им не вернули деньги за товар, который так и не был доставлен, сообщает «Лента.ру» .

Москвичка с декабря прошлого года не может вернуть свои деньги за недоставленный товар. Она рассказала, что 10 ноября заказала с сайта «Блюмарт» зеркало с подсветкой и душ. Магазин связался с покупательницей через мессенджер и попросил ее оплатить товар по реквизитам, так как есть проблемы со стороны банка.

Девушка перевела на счет организации 32 479 рублей. Кассовый чек ей не дали. Через пять дней магазин сообщил о задержке доставки и предложил заменить товар или подождать неделю. От замены она отказалась и решила дождаться заказа.

Через неделю магазин снова поменял дату доставки на конец декабря. Покупательницу это не устроило, она попросила оформить возврат. «Блюмарт» предложили ей заполнить заявление, пообещав вернуть деньги в течение 10 рабочих дней с момента его подачи. Но до сих пор средства не вернули.

Клиентка пыталась связать с магазином по разным телефонам и мессенджеру, но результата не добилась.

В Сети можно найти отзывы клиентов «Блюмарта». Они также жалуются на невозврат денег за товар, который не доставили. Данная проблема наблюдается в России как минимум с 2023 года.

За прошлый год в Роспотребнадзор поступило более 100 обращений в адрес данного интернет-магазина. Юрлицу вынесено более 50 предостережений, но жалобы все еще поступают.

Столичное управление Роспотребнадзора направило материалы по обращениям покупателей в полицию.