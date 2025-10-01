Токсиколог сообщил о попытке отравления Павла Дурова растительным ядом

Ринк рассказал, что в 2018 году Дуров мог подвергнуться попытке отравления растительным ядом. Об этом он сообщил, комментируя недавнее интервью Дурова журналисту Лексу Фридману.

В интервью Дуров рассказал, что однажды, вернувшись домой в арендованный таунхаус, обнаружил у двери пакет, оставленный «странным соседом». Через час после этого у него резко ухудшились зрение, слух и дыхание, он потерял сознание и очнулся только на следующий день в крайне ослабленном состоянии. В течение двух недель после этого предприниматель не мог нормально ходить.

«Я думаю, что здесь применили растительные яды, которые были в виде пыли нанесены на предмет или предметы, на какие-то „подарки“ так называемые. Сказать было это одно вещество или смесь не могу, так как мало данных», — пояснил Ринк.

Эксперт исключил использование военных отравляющих веществ, отметив, что действие яда было слишком кратковременным для подобных препаратов. По его мнению, целью могла быть смерть Дурова, однако доза оказалась недостаточной.

Ранее Дуров также сообщил, что французские спецслужбы поддержали его в суде после удаления ряда Telegram-каналов в Молдавии.

