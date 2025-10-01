«Я думал, что умираю»: Павел Дуров рассказал, как его пытались отравить

Основатель Telegram Павел Дуров долго хранил в секрете жуткий случай, едва не стоивший ему жизни. Лишь в недавнем интервью он решил раскрыть подробности той ночи, связав произошедшее со странным «подарком», оставленным у его двери, сообщает «Царьград» .

В откровенной беседе с журналистом Лексом Фридманом он признался, что несколько лет назад пережил ситуацию, напоминающую попытку умышленного отравления.

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — поделился Дуров.

Все произошло весной 2018 года. Предприниматель объяснил, почему так долго скрывал эту историю от общественности. В то время его команда активно привлекала инвестиции в блокчейн-проект TON, и подобные известия о его здоровье могли все испортить.

Тот трагический вечер начался с, казалось бы, незначительной детали. Вернувшись в арендованный таунхаус, Дуров обнаружил у своей двери некую вещь от «странного соседа».

Уже через час его состояние резко ухудшилось. Он был один, и его внезапно охватила невыносимая боль.

«Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок», — рассказал Дуров.

Дальнейшие воспоминания обрывочны. Осознание было ужасающим: он может умереть прямо здесь, в полном одиночестве.

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб», — отметил основатель Telegram.

Последствия оказались тяжелыми. После той ночи Дуров в течение двух недель не мог самостоятельно передвигаться. Этот случай во многом объясняет его осторожность и закрытость. И теперь возникает вопрос, что же на самом деле содержалось в той злополучной посылке.

