Токаев заверил Алиева в объективности расследования авиакатастрофы в Актау

Астана приложит все усилия, чтобы обеспечить объективное расследование крушения самолета в Актау. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости .

Токаев поделился со своим коллегой информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по установлению обстоятельств авиакатастрофы. Он заверил Алиева, что расследование будет всесторонним и объективным, Астана приложит к этому усилия.

Летевший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжило 29 человек.

Ранее в Azerbaijan Airlines назвали причину крушения самолета Баку — Грозный. По предварительным данным, это могло произойти вследствие «внешнего воздействия».