Times: нелегальных мигрантов в Британии будут размещать в отелях годами

По информации издания Times, прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов продолжат размещать в отелях еще долгие годы. Об это говорится в документе британского Бюро по оптимальному использованию денежных средств (OVfM), сообщает РИА Новости .

По мнению специалистов бюро, спрос на временное жилье сохранится надолго. Все дело в нестабильной глобальной обстановке, которая неизбежно приведет к притоку мигрантов в страну. Правительство планирует построить 1,5 млн домов к 2029 году. Они ожидают, что это снизит долю отелей в жилье для мигрантов.

Размещение мигранта в отеле стоит 145 фунтов стерлингов за ночь. На данный момент в отелях живут 38 тыс. перемещенных лиц — это 5,5 млн фунтов стерлингов каждый день.

Ранее стало известно, что власти США могут лишить юридического статуса более 530 тыс. мигрантов, отменив решение экс-президента страны Джо Байдена. Белый дом намерен аннулировать введенную в 2023 году прежней администрацией программу.