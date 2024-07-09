Тимати, Шуфутинский и Инстасамка попали в базу покинувших Россию в связи с СВО

В Сети появилась база покинувших страну россиян, которые уехали после начала СВО, среди них много знаменитостей, сообщает Baza .

Так, к примеру, в список попали певица Инстасамка вместе с мужем Олегом Еропкиным. В базе указано, что они уехали в ОАЭ по причине «начала СВО». Кроме того, по такой же причине уехали Илья Прусикин* и Элджей.

В базе есть и данные Тимати, который уехал из РФ по причине «объявление мобилизации» в Узбекистан. К слову, артист сам выкладывал фото из поездки за рубеж и получил массу критики в свой адрес. Однако Тимати после этого написал пост, в котором утверждал, что мигрировать он никуда не собирался и сейчас он дома.

Неожиданно в базе появилось имя 76-летнего певца Михаила Шуфутинского. В его карточке указано, что исполнитель уехал в Белоруссию по такой же причине, как у Тимура Юнусова.

Данная база появилась в Сети не так давно. В ней представлены несколько разделов: уехавшие после начала СВО, после объявления частичной мобилизации и после мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер». Также там указывается, кто уже вернулся в РФ.

Впрочем, данную систему уже уличили в ошибках. К примеру, у людей, уехавших из России летом 2022 года, стояла причина «Мятеж ЧВК „Вагнер“», который произошел в 2023 году.

Ранее в этой же базе засветился певец SHAMAN. Судя по базе данных, он уехал из России в Белоруссию 10 октября 2022 года по причине мобилизации.

*Признан иноагентом в России.