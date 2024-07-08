Певец SHAMAN засветился в базе покинувших РФ после начала СВО

В Сети нашли базу данных с именами покинувших Россию после начала СВО

В Сети появились две базы данных с именами уехавших из России людей после начала специальной военной операции, а также после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина, куда попал даже певец SHAMAN, сообщает Telegram-канал Baza .

Кто и с какой целью составил списки уехавших россиян, не уточняется. При этом журналисты нашли в списках «Покинувших» и «Оппозиционеров 2022-2024» ряд ошибок.

Некоторым гражданам приписывается причина иммиграции, которая не соответствует действительности. Например, напротив имен граждан, уехавших из страны летом 2022 года, может стоять причина «Мятеж ЧВК „Вагнер“», хотя это невозможно, так как он произошел годом позже.

В базе данных есть три раздела. В первом перечислены имена тех, кто уехал после начала СВО. Во втором — имена тех, кто спешно покинул страну после объявления частичной мобилизации. А в третьем разделе те, кто решил переехать после неудачного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

В списках есть даже данные певца Шамана. Судя по базе данных, он уехал из России в Белоруссию 10 октября 2022 года по причине мобилизации.