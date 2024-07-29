Тимати попросил Татьяну Бакальчук вернуться в семью

Певец вмешался в семейный спор между Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом из-за слияния Wildberries и Russ. Музыкант, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, считает, что бизнес пары подвергся «рейдерскому захвату» со стороны третьих лиц, которые планируют вывести активы на подконтрольные компании.

Кроме того, Тимати уверен, что именно эти сторонние лица виноваты в развале семьи. В этом споре он встал на сторону Владислава. Музыкант призвал тех самых третьих лиц одуматься и «вернуть жену в семью».

Ранее супруг Татьяны обратился за помощью к Рамзану Кадырову из-за объединения Wildberries и Russ Outdoor. Глава Чечни пообещал помочь остановить «рейдерский захват» бизнеса, а также сказал, что вернет женщину в семью.

Сама Татьяна заявила, что Владислав был в курсе слияния. Она отметила, что мужчине принадлежит всего лишь 1% акций компании.