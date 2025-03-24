Тихая эпидемия: как хронический стресс убивает россиян

Постоянная усталость, раздражительность, частые простуды, проблемы со сном и чувство опустошенности — эти симптомы знакомы многим. Однако, что если это не просто временная усталость, а хронический стресс, который медленно разрушает здоровье и качество жизни? В современном мире, где высокий темп жизни, информационная перегрузка и социальное давление стали нормой, хронический стресс превратился в тихую эпидемию, рассказала РИАМО интегративный психолог-практик с 20-летним опытом, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, автор методики по комплексной психологической помощи и интегративной психокоррекции MAFO (Mental Adjustment and Fulfilment of Objective — психологическая коррекция и достижение цели) Мария Фогель.

«Хронический стресс — это длительное состояние напряжения, при котором организм постоянно находится в режиме „боевой готовности“ из-за непрерывного воздействия стрессовых факторов. В отличие от острого стресса, который возникает в ответ на конкретную ситуацию и быстро проходит, хронический стресс сохраняется неделями, месяцами или даже годами. Он становится частью жизни, постепенно истощая физические и эмоциональные ресурсы человека», — рассказал Фогель.

Причины хронического стресса

Высокий темп жизни, технологическая зависимость, экономическая нестабильность и социальное давление создают постоянное напряжение. Пандемия Covid-19 усугубила ситуацию, у людей повысилась тревожность из-за изоляции и воздействия вируса на организм.

Хронический стресс возникает из-за длительного воздействия стрессовых факторов:

если на работе перегрузки, конфликты и нет баланса между работой и личной жизнью.

если финансовые трудности — долги, низкий доход, экономическая нестабильность.

если проблемы в отношениях — ссоры, одиночество, токсичные связи.

если обострились хронические болезни и нет достаточно комфортных условий для организма.

если ощущается социальное давление — ожидания общества, сравнение с другими.

«Кроме того, современная технологичность создает информационную перегрузку, и многие страдают зависимостью от гаджетов. А также если человек страдает перфекционизмом, низкой самооценкой и привык негативно мыслить», — добавила психолог.

По данным ВЦИОМ, в общей сложности с разной периодичностью со стрессом сталкиваются 9 из 10 россиян (90%). Это делает проблему массовой и не только психологической, но и медицинской.

Симптомы хронического стресса

Хронический стресс проявляется через множество симптомов на физическом, эмоциональном и поведенческом уровнях.

Физически — постоянная усталость, нарушения сна, головные боли, мышечное напряжение, проблема с пищеварением и снижение иммунитета.

Эмоционально — раздражительность, тревожность, апатия, безнадежность и депрессивные состояния, ухудшение памяти, трудности с концентрацией и принятием решений.

Поведенчески — изоляция, прокрастинация, злоупотребление психоактивными веществами и снижение продуктивности.

Мозг и хронический стресс

Хронический стресс оказывает глубокое влияние на мозг, изменяя его структуру и функции. Он уменьшает объем гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Это может вызывать проблемы с памятью, концентрацией и способностью усваивать новую информацию. Стресс повышает активность амигдалы, что усиливает тревожность и раздражительность, поэтому появляются эмоциональная нестабильность и нервные срывы.

«Нарушается работа префронтальной коры, ухудшаются когнитивные функции, возникают импульсивность, вспышки гнева, проблемы с самоконтролем. Из-за хронического стресса происходит дисбаланс нейротрансмиттеров — серотонина, дофамина, ГАМК. Поэтому апатия, плохое настроение и не хочется ничего делать (снижение мотивации). Длительное воздействие кортизола повреждает нейроны, так снижается нейропластичность и ослабляется иммунитет», — объяснила специалист.