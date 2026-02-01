The Sun: 73-летняя британская эскортница рассказала о 40 годах воздержания

Пожилая британская эскортница Кэролайн Ви в подкасте Tea at Four заявила, что начала активно заниматься сексом только в 57 лет, пишет местное издание The Sun .

73-летняя жительница Великобритании рассказала, что ее решение воздерживаться от интимной жизни было продиктовано религиозными убеждениями. В 17-летнем возрасте она стала набожной христианкой. До этого Кэролайн не испытывала большого интереса к сексу, поэтому религиозный запрет не пугал ее.

Лишь в 40 лет Ви осознала, что хочет иметь интимную жизнь. Зарегистрировавшись на сайте знакомств, она была удивлена повышенным вниманием мужчин, включая 18-летних юношей. Именно на сайте знакомств женщина узнала о свингерах и начала общаться с фотографом, который предложил ей сняться для эротического сайта.

Сначала Кэролайн рассматривала возможность заниматься сексом по телефону, однако в итоге решила стать эскортницей. При этом клиенты требуют от британки не только секс. Ви выполняет разнообразные запросы клиентов. Например, один из них мечтает съездить с ней в отпуск.

Ранее стало известно, что премия AVN Awards 2026, известная также как «порно-Оскар», досталась девушке из подмосковного Подольска, которая публикует контент для взрослых под никами Comatozze и Uma North.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.