Тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы пройдет в Москве

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино состоится 23 августа, сообщается на сайте информационного центра правительства столицы.

Цель проведения мероприятия — проверка корректности работы всех систем. Кроме того, возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение жителей столицы в избирательный процесс и помогает членам Общественного штаба отработать свои действия на участках.

Тестовое голосование пройдет 23 августа с 8:00 до 14:00. Решение об этом было принято 15 августа на заседании Общественного Штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Участвовать в тестовом голосовании могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Им будут доступны все способы волеизъявления: онлайн по ссылке elec.mos.ru или непосредственно на избирательных участках: с помощью ТЭГ или бумажных бюллетеней.

Выборы депутатов в Мосгордуму, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.