Тепловизионный прицел отправили из Богородского округа в зону СВО

Руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Латынин по просьбе одного из бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО, обратился за помощью в совет депутатов Богородского округа. Речь шла о содействии в приобретении оборудования. На просьбу о помощи откликнулся депутат Богородского округа Дмитрий Гусев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На собранные им и неравнодушными жителями деньги был куплен тепловизионный прицел для бойца. Это стало настоящим подарком для боевого товарища.

Данное оборудование значительно повысит эффективность выполнения боевых задач, позволит оперативно выявлять цели в любых погодных условиях и в темное время суток. В современных условиях такое устройство просто незаменимо и служит важным инструментом для повышения безопасности и успешности операций.

Дмитрий Латынин подчеркнул, что такие инициативы объединяют людей, помогают проявлять гражданскую позицию и поддержку тем, кто находится в зоне боевых действий. Он поблагодарил всех неравнодушных жителей округа, которые приняли участие в сборе средств.

«Каждый рубль имеет значение, и наш общий вклад — это не просто финансы, а наше желание помочь и поддержать», — отметил Дмитрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.