Тепло из Алжира принесет апрельскую погоду в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тепло из Алжира 10 и 11 января принесет апрельскую погоду в Москву, сообщает РИА Новости .

Синоптик отметил, что в центр европейской России, в том числе в столицу, воздух поступает даже с северных районов африканского континента. Вильфанд заявил, что в пятницу и субботу температура превысит климатическую норму на 8–10 градусов. В некоторых районах снег вовсе растает.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее отметил, что настоящей зимы в Московском регионе не будет, а весна придет раньше срока. 2025 год на большей части России начался с аномалии тепла. Температура превышает норму на 4–9 градусов, а местами и на 12.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.