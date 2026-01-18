сегодня в 09:23

Температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 градуса тепла

Температура в проруби на Крещение будет 1-4 градуса тепла. Она будет примерно одинаковой почти во всех российских регионах, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, температура воды подо льдом в плюс 4 градуса является стандартным для зимы значением. Потому диапазон 1-4 градуса — это нормальное явление.

Температура воды будет «более-менее стандартной везде» на Крещение, отметил Вильфанд.

Специалисты предупреждают: в купель на Крещение нужно погружаться постепенно, а не нырять. Резкое погружение может быть опасно.

Обеспечению безопасности крещенских купаний в Москве уделяется особое внимание. Более 1,3 тыс. спасателей будут работать в это время в мегаполисе.

