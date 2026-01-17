Более 1,3 тыс спасателей будут работать на Крещение в Москве

В этом году в мероприятиях на Крещение в столице задействуют свыше 1,3 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных спецтехникой и средствами спасения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, обеспечению безопасности крещенских купаний в мегаполисе уделяется особое внимание.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок, все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением», — добавил вице-мэр.

Спасатели заранее провели замеры толщины льда, обследовали места купаний в столице, к ним сделаны удобные подходы и подъезды, спуски с противоскользящим покрытием. Все проруби для крещенских купаний в Москве для безопасности расположены недалеко от берега.

Во время купаний спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, визуально контролировать находящихся в водоемах, дополнительно введут усиленное патрулирование водных акваторий на судах, чтобы предотвратить небезопасные несанкционированные погружения в воду.

Москвичей и гостей города призвали выбирать только специально организованные площадки, строго соблюдать правила безопасности при нахождении возле воды.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

