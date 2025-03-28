Тело Героя России Марата Тибилова доставят в Курск, а затем — во Владикавказ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что тело погибшего Героя России Марата Тибилова будет доставлено в Курск, а оттуда — на родину командира во Владикавказ, где он будет похоронен, сообщает «Царьград».
Хинштейн рассказал, что командир огневой группы спецназа Росгвардии, майор Марат Тибилов погиб при исполнении служебного долга от прямого удара ВСУ по территории освобожденного села Черкасское Поречное в Курской области.
По словам врио губернатора, тело командира доставят в Курск, где максимально быстро уладят все формальности, а затем перенесут на родину военного — во Владикавказ, где Героя России похоронят с положенными воинскими почестями.
Как отмечается в сообщении, Марат Тибилов с позывным Талиб с первых дней спецоперации защищал Курскую область, за счет слаженной и самоотверженной работы его отряд внес значимый вклад в разгром украинских войск на курском направлении. Месяц назад за подвиги на фронте командир получил высшую воинскую награду РФ — Звезду Героя России.
Ранее в Росгвардии выразили соболезнования родным и близким Героя России Марата Тибилова.