Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что тело погибшего Героя России Марата Тибилова будет доставлено в Курск, а оттуда — на родину командира во Владикавказ, где он будет похоронен, сообщает «Царьград» .

Хинштейн рассказал, что командир огневой группы спецназа Росгвардии, майор Марат Тибилов погиб при исполнении служебного долга от прямого удара ВСУ по территории освобожденного села Черкасское Поречное в Курской области.

По словам врио губернатора, тело командира доставят в Курск, где максимально быстро уладят все формальности, а затем перенесут на родину военного — во Владикавказ, где Героя России похоронят с положенными воинскими почестями.

Как отмечается в сообщении, Марат Тибилов с позывным Талиб с первых дней спецоперации защищал Курскую область, за счет слаженной и самоотверженной работы его отряд внес значимый вклад в разгром украинских войск на курском направлении. Месяц назад за подвиги на фронте командир получил высшую воинскую награду РФ — Звезду Героя России.

Ранее в Росгвардии выразили соболезнования родным и близким Героя России Марата Тибилова.