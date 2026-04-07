Телеканал RU.TV запустил специальную рубрику о национальных блюдах народов России

На телеканале RU.TV стартовала специальная рубрика «Привезите мне чак-чак», в которой артисты делятся историями о любимых национальных блюдах народов России, гастрономических впечатлениях из поездок по стране и вкусах, с которыми у них связаны самые теплые воспоминания, передает пресс-сслужба «Русской Медиагруппы».

Рубрика стала продолжением новой концепции канала, направленной на поддержку и популяризацию национального наследия страны. В рамках Года единства народов России телеканал RU.TV обращается к вопросам культурной идентичности через одну из самых близких и понятных каждому тем — еду. Как и музыка, национальная кухня является частью истории, памяти и традиций, которые объединяют людей вне зависимости от возраста, региона и национальности.

Тульский пряник, адыгейский сыр, сибирские пельмени, эскимосское мороженое и многие другие гастрономические символы России становятся поводом для живого разговора о культуре, семье, путешествиях и личных историях. В центре обсуждения — не только сами блюда, но и воспоминания, которые с ними связаны: вкус детства, семейные застолья, гастрольные поездки, знакомство с регионами и их традициями.

В рамках специальной рубрики «Привезите мне чак-чак» известные артисты рассказали телеканалу RU.TV о самых вкусных национальных блюдах, которые они пробовали. Певица Алсу в гостях у канала перечислила популярные татарские угощения и отметила, что в список основных ингредиентов входят картофель, мясо и тесто:

«Национальными блюдами в Татарстане стали эчпочмаки, пироги с картошкой, беляши, курник, манты и, конечно, чак-чак. Но я больше всего люблю все-таки эчпочмаки. Когда я приезжаю в Татарстан или в Башкортостан, всегда, куда бы вы ни приехали — будь то гостиница или к кому-то в гости, — есть куриный бульончик с лапшой и эчпочмаки. Это обязательная программа».

Также своими гастрономическими впечатлениями поделились в прямом эфире телеканала RU.TV исполнительница Мария Янковская и певец FARGO. Мария Янковская рассказала, что пробовала блюдо северных народов — черные пельмени с олениной. FARGO отметил, что во время поездки в Татарстан остался в восторге от эчпочмаков, а среди самых любимых блюд отдельно выделил осетинские пироги. Музыканты рок-группы «Парк Горького» и певица Маша Шейх тоже стали участниками рубрики и признались в своих гастрономических предпочтениях.

«Шашлык. Мы объехали всю нашу страну несколько раз, были во всех городах и попробовали его во многих регионах. Особенно, если это республики Закавказья, Северный Кавказ. Там это все в изобилии, очень вкусно всегда — хачапури, шашлык и другие блюда», — подчеркнули музыканты рок-группы «Парк Горького».

«Меня впечатлили лепешечки чуду с картофелем в Махачкале. Также я фанат рапанов, которые есть на наших морских побережьях. Когда я еду в некоторые места, например в Крым, я всегда держу в голове, что я сейчас наконец-то поем рапанов — это просто безумно вкусно. И, как поклонница разных чаев, я обожаю травяные сборы из разных регионов», — рассказала Маша Шейх.

Продолжением специальной рубрики станет опрос, который пройдет в официальном сообществе канала во ВКонтакте с 10 по 17 апреля. Аудитория сможет проголосовать за понравившийся вариант среди названных артистами блюд, а также поделиться собственными предпочтениями.

В год своего 20-летия телеканал RU.TV продолжает расширять тематические границы и создавать проекты, которые отражают культурное богатство России. В рамках рубрики «Привезите мне чак-чак» канал говорит со зрителями о том, что объединяет жителей страны: уважении к традициям, интересе к истории разных народов и чувстве принадлежности к большому многонациональному пространству.