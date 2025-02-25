Telegram вновь привлекли к административной ответственности

Мессенджер признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации).

Telegram было назначено административное наказание. Сервис должен будет выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей.

На прошлой неделе Telegram уже оштрафовали на 80 тыс. руб, но из-за другого правонарушения. Мессенджер признали виновным по ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ.

А в начале февраля сервис оштрафовали также на 80 тыс. руб. по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.