Telegram получил штраф 4 млн за неудаление каналов «Исламского государства»*

Таганский суд Москвы выписал штраф компании и мессенджеру Telegram в размере 4 млн рублей. Администрация ресурса не стала удалять каналы, в которых пропагандировалось «Исламское государство»*, а также публиковалась информация о продаже поддельных документов, сообщает ТАСС со ссылкой на изученные документы в деле об административном правонарушении.

Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Не удаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») составили против Telegram, в том числе и за другие нарушения. Так, администрация мессенджера не избавилась от публикаций с анонсами нелегальных массовых мероприятий, постов с дискредитацией российской армии и материалов, в которых содержатся фейки о России.

Telegram оштрафовали 3 декабря. При этом причину не раскрывали.

Ранее московский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей. Скорее всего, причина была такая же, как и в начале декабря.

*Организация признана террористической и запрещена в России.