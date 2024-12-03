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Столичный суд в очередной раз оштрафовал Telegram

Таганский районный суд города Москвы снова оштрафовал Telegram Messenger Inc. по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Суд признал мессенджер виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Telegram не удалил информацию, признанную запрещенной.

Мессенджеру назначили административное наказание. Он должен выплатить штраф в размере 4 млн руб.

В конце ноября московский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей. Мессенджер привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.