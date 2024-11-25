Московский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

сегодня в 18:24

Суд в столице привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Мессенджер оштрафовали на 7 млн рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Таганский районный суд столицы признал платформу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Telegram нарушил порядок ограничения доступа к информации, доступ к которой принадлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.

Суд назначил мессенджеру административное наказание. Платформу оштрафовали на 7 млн рублей.

Ранее суд уже назначал Telegram штраф в размере 4 млн рублей. Мессенджер признали виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.