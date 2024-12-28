Telegram-каналы российских СМИ заблокировали в Европе

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В странах Европы больше недоступны Telegram-каналы российских СМИ. Власти объяснили блокировку якобы нарушениями местного законодательства, сообщает «Лента дня» .

Так, ограничения коснулись каналов НТВ, «Российской газеты», «России-1», Первого канала и других федеральных СМИ.

У пользователей всплывают сообщения, что данные каналы якобы нарушили местное законодательство. В чем именно заключается «нарушение», не уточняется.

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание трем российским СМИ, в числе которых РИА Новости, «Известия» и «Российская газета».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что западные политики вводят цензуру с целью обмануть своих граждан и удержаться во власти.