Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* могли удалить хакеры через дубликат СИМ-карты

Администрация мессенджера Telegram отрицает свою причастность к удалению канала «ВЧК-ОГПУ»*, утверждая, что владельцы сами от него избавились. Источники, связанные с кибербезопасностью, считают, что хакеры могли завладеть дубликатом СИМ-карты владельца канала и с ее помощью получить доступ к площадке и кнопке удаления, сообщает Mash .

Сооснователь Telegram-канала Александр Шварев* косвенно подтвердил, что к «ВЧК-ОГПУ»* получили доступ посторонние лица, так как около часа ночи с 6 на 7 апреля перестала работать привязанная к каналу СИМ-карта. Это могло произойти только в том случае, если кто-то действительно сделал ее дубликат. При блокировке канала администрацией мессенджера номер мобильного телефона остался бы рабочим.

Канал «ВЧК-ОГПУ»* создали в 2018 году, за годы существования он набрал аудиторию более 1 млн подписчиков. Публикация в канале стоила 100-150 тыс. рублей, но после удаления цена упала в 2 раза из-за сокращения охватов.

У Генпрокуратуры РФ десятки требований о блокировке канала, который распространял непроверенную информацию о российских компаниях, нанося репутационный ущерб их владельцам.

Ранее сообщалось, что после исчезновения «ВЧК-ОГПУ»*, его администрация пыталась связаться с техподдержкой Telegram и получить какое-либо объяснение о случившемся.

* Внесены Минюстом в список иноагентов на территории РФ.