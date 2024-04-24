Telegram блокирует сообщения с координатами для ударов и призывами к насилию

Дуров заявил о блокировке аккаунтов и ботов с призывами к насилию в Telegram

Сооснователь популярного в России Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге , что аккаунты и боты, распространяющие призывы о насилии или публикующие координаты для нанесения ударов, оперативно банятся администрацией мессенджера.

Дуров заявил, что не хочет, чтобы Telegram превращался в инструмент насилия, поэтому просит пользователей всегда сообщать об обнаружении каналов, аккаунтов и ботов, которые призывают к насилию и распространяют запрещенную информацию.

Ранее Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону и рассказал, кто и когда оказывал на него давление, а также почему он выбрал ОАЭ для жизни.

В беседе с Карлсоном, Дурав поделился воспоминаниями, как пришла идея создать Telegram. Оказалось, что мысль о безопасном мессенджере у него появилась во время обыска в его жилье.