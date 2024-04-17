Дуров рассказал Карлсону о давлении конкурентов

Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщил о нечестной конкуренции со стороны Apple и Google, пишет ТАСС .

По словам Дурова, во время его работы в США, он ощущал давление крупных американских корпораций, которые могли помешать развитию Telegram.

«Давление оказывают не правительства, а Apple и Google. Они очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из магазинов», — сказал предприниматель.

Эти две платформы могут менять контент в сетях и влиять на информационную политику, добавил Дуров.