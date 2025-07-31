ТАСС: землетрясение на Камчатке имело минимальные экологические последствия
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Экологические последствия сильного землетрясения оказались минимальными, пишет ТАСС.
По словам опрошенных экспертов, пострадали кашалоты и сивучи, также произошел разлив топлива в порту Северо-Курильска.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.
В разгар подземных толчков в одном из родильных отделений 14-летняя девочка родила здоровую дочь. Медики сумели сохранить спокойствие и оказали помощь роженице и ее ребенку.