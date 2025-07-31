ТАСС: землетрясение на Камчатке имело минимальные экологические последствия

Общество

Фото - © Елена Троян / Фотобанк Лори

Экологические последствия сильного землетрясения оказались минимальными, пишет ТАСС.

По словам опрошенных экспертов, пострадали кашалоты и сивучи, также произошел разлив топлива в порту Северо-Курильска.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать  в материале РИАМО.

В разгар подземных толчков в одном из родильных отделений 14-летняя девочка  родила  здоровую дочь. Медики сумели сохранить спокойствие и оказали помощь роженице и ее ребенку.