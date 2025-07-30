На Камчатке во время землетрясения 14-летняя девочка родила дочь

В разгар землетрясения в одном из родильных блоков на Камчатке 14-летняя девочка родила здоровую дочь. Малышка появилась на свет в присутствии 35-летней бабушки, анестезиолога и акушера, сообщает SHOT .

Несмотря на то, что роды 14-летней девочки пришлись на самый разгар мощного землетрясения, медицинский персонал действовал уверенно. Анестезиолог и акушер не растерялись и приняли роды у юной матери, которая родила девочку весом 2 кг 950 гр.

Малышка родилась в 12:20, в это же время на Камчатке был разгар землетрясения. Девочку назвали Эвелиной. Кто является отцом ребенка, не уточняется.

35-летняя бабушка, мать 14-летней роженицы, планирует обратиться к властям с просьбой наградить медицинский персонал за профессионально оказанную помощь. Предварительно известно, что роды принимал акушер-гинеколог Мгер Адамян.

Ранее сообщалось, что в 11:24 по местному времени (в 02:24 по мск— ред.) Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки. Позднее магнитуда землетрясения увеличилась до рекордных 8,8 значений. В материале РИАМО собраны все подробности о природном явлении и его последствиях.