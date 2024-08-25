ТАСС: вернувшиеся из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Российские военнослужащие, которых ВСУ пленили в Курской области, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.
Их привезли в Москву на самолете Ил-76. Он прибыл в областной аэропорт этой ночью.
Обмен пленными с Украиной в формате 115 на 115 прошел 24 августа. Сначала их привезли в Республику Беларусь, а затем посадили на автобус.
Ранее сообщалось, что возвращенные из плена солдаты ВС РФ были в хорошем настроении. Один из них в автобусе даже крикнул: «Слава России».