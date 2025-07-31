ТАСС: исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из РФ в 2018 году

Одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в 2018 году выдворили из России, пишет ТАСС .

Отмечается, что тогда ему ограничили въезд в страну до сентября 2023 года.

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, находился на территории Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что все четверо террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, настолько маскировались, что не знали реальные имена друг друга. Террористы готовились к преступлению в несколько этапов. Один из них посетил концерт итальянского исполнителя Алессандро Сафина под видом обычного посетителя и параллельно изучил здание изнутри. Другой соучастник преступления в день нападения принял к зданию заранее, куда в дальнейшем вызвал остальных.

В результате теракта погибли 145 человек. Еще около 700 человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.