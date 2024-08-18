Генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

Экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений, рассказали ТАСС источники в органах следствия.

Генералу продлили срок ареста. Это сделано для того, чтобы Булгаков не смог оказать помехи следователям.

Если генерала выпустят на свободу на время рассмотрения дела, то, по словам источника, он может продолжить «заниматься преступной деятельностью», обсудит позицию с соучастниками и разгласит им сведения, о которых узнал во время нахождения под стражей.

Сотрудники силовых ведомств планируют проверить, причастен ли Булгаков к совершению каких-либо других коррупционных преступлений или же хищений денег.

Ранее следствие предъявило Булгакову обвинение в мошенничестве с государственным контрактом на сумму 50 млн рублей. Оно связано с передачей некоторого оборудования для Военно-медицинской академии имени С. Кирова в Санкт-Петербурге.