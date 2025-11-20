сегодня в 05:58

Тальков был убит из револьвера «Наган» 1895 года

Певец Игорь Тальков был убит пулей из «Нагана» образца 1895 года, всего из револьвера было выпущено 3 пули, сообщает РИА Новости .

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа „Наган“ образца 1895 года», — говорится в сообщении.

Ранее обвиняемого признали виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в 1991 году. Мужчину заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Защитники фигуранта попытались добиться отмены наказания. Однако их апелляционная жалоба была оставлена судом без удовлетворения.

Ранее следствие выяснило, что Шляфман случайно застрелил рок-звезду, когда хотел убить Малахова. После убийства фигурант скрылся в Израиле. Уголовное дело рассматривалось без его присутствия.

Старший брат музыканта Игоря Талькова Владимир эмоционально отреагировал на заочный приговор убийце. Он выразил надежду, что убийца «не избежит кары небес и его ждет Божий суд».

