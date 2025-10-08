Тактико-специальные учения спецназа Росгвардии прошли в Подмосковье

сегодня в 12:10

В Электростали сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области провели на полигоне тактико-специальную тренировку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее цель — повышение слаженности действий сотрудников спецподразделения в условиях, максимально приближенных к боевым. Росгвардейцы совершенствовали навыки огневой, специальной, инженерной и медицинской подготовки.

В ходе занятий бойцы провели учебные стрельбы из различных видов оружия, а также гранатометание.

В рамках тактико-специальной подготовки спецназ отработал действия по отражению нападения диверсионной группы на движущуюся автомобильную колонну, а также оказание первой помощи и эвакуацию раненных из «красной зоны».

Кроме того, спецназовцы продемонстрировали мастерство управления беспилотными летательными аппаратами в ходе ведения разведки и корректировки огнем.

Отработанные навыки позволят росгвардейцам эффективно действовать в любой оперативной обстановке для успешного выполнения поставленных задач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.