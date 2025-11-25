Тайная роскошь: в Японии пенсионер скрывал от жены огромный выигрыш в лотерею

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею 600 млн иен и скрыл это от жены

66-летний японец получил от выигрыша в лотерею 600 млн иен (около 300 млн рублей), вел на эти деньги роскошную жизнь и ничего не сказал супруге, сообщает «Царьград» .

«В Японии пожилой мужчина, выигравший в лотерею 600 млн иен, держал деньги в секрете от скупой жены, чтобы иметь возможность жить роскошной жизнью», — пишет газета South China Morning Post.

Жена пенсионера, по его словам, отличалась скупостью: она строго относилась к экономии, запрещала ему покупать пиво и разрешила ездить только на самой старой и дешевой машине.

Он сообщил супруге только о 5 млн выигранных иен (2,5 млн рублей), остальное предпочел скрыть и хотел потратить сумму на ремонт дома, одновременно ведя роскошный образ жизни.

Японец покупал дорогие вещи, прятал их и бронировал номера на элитных курортах, но затем начал чувствовать вину, когда видел счастливые супружеские пары и семьи. В итоге он вложил 500 млн иен в страховые программы для своих домашних.

