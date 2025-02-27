Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp* на 17 млн рублей

сегодня в 11:30

Таганский районный суд города Москвы признал WhatsApp LLC* виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал компанию на 17 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

WhatsApp LLC * осудили по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства России в области персональных данных). Компании придется выплатить штраф в размере 17 млн рублей.

Ранее стало известно, что приложение WhatsApp* не будет работать на моделях iPhone 6, 6 Plus и 5s с 5 мая текущего года. Проверить, какая версия iOS стоит на смартфоне, можно в настройках, перейдя в «Основные» и далее выбрав «Об этом устройстве».

Также, по информации МВД России, в мессенджере WhatsApp* выявили проблему в системе безопасности. Вредоносное программное обеспечение (ПО) автоматически устанавливалось на устройства пользователей.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.