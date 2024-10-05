Таджикистан заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в РФ

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что граждан его страны все чаще стали не пускать на территорию РФ, запрещать въезд или депортировать из страны под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», сообщает ТАСС.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — сказал он.

При этом Расулзода отметил, что среди российских работодателей растет спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. Он призвал принимать эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя странами.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в стране больше не будет нелегальной миграции. После его окончания Хуснуллин заявил, что Россия покончила с нелегальными мигрантами — больше подобного в стране не будет.