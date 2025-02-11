Сын Сергея Белоголовцева рассказал о самочувствии артиста после инсульта

Сын Белоголовцева: отец прекрасно себя чувствует, не переживайте за него

Сын Сергея Белоголовцева рассказал о самочувствии артиста. По его словам, отец чувствует себя хорошо, сообщает 360.ru .

«Прекрасно себя чувствует, не переживайте. Хорошего дня, до свидания», — отметил сын знаменитости, выразив нежелание продолжать дальнейший диалог с журналистами.

Александр не подтвердил и не опроверг информацию о том, что артист отменил свои выступления по причине плохого самочувствия.

Утром 11 февраля Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Белоголовцев в ближайшее время не выйдет на сцену. После того, как он перенес инсульт, артист оказался прикован к инвалидной коляске.

В конце 2024 года у шоумена также были проблемы со здоровьем. В декабре его госпитализировали с диагнозом острый аппендицит. Директор артиста, Екатерина Белоголовцева, сообщила, что угрозы для жизни нет, и вскоре ведущий начнет выздоравливать.