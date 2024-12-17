Свыше 650 кг гумпомощи собрали в Королеве для детей из новых регионов

Акция «Добрый Новый год» прошла в Королеве по инициативе «Волонтеров Подмосковья» в рамках областного благотворительного проекта «Доброе дело».

Жители собрали 650 кг гуманитарной помощи к празднику. В этот раз были собраны сладости, детские подарки, теплые вещи, новогодние игрушки и продукты длительного хранения. Все подарки будут переданы детям из новых регионов Российской Федерации, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей, и военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Сбор необходимых вещей городские активисты и волонтеры проводят постоянно. В важной работе принимают участие глава наукограда Игорь Трифонов, представители городской администрации, совета депутатов и Общественной палаты, Благочинный церквей округа Королев, предприниматели и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.