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Свыше 300 поваленных деревьев ликвидировали в Подмосковье за сутки

За последние сутки коммунальные службы региона провели работы по ликвидации последствий мощного циклона на территории Московской области. Специалисты устранили свыше 300 поваленных аварийных деревьев, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

География повреждений охватила почти все муниципалитеты региона. Наибольшее число поваленных деревьев зафиксировано в Королеве, Балашихе и Подольске.

Координация работ ведется по четко распределенным зонам ответственности:

муниципальные учреждения занимаются уборкой общественных пространств;

управляющие организации отвечают за придомовые территории;

специализированные службы — МЧС и Мособлэнерго привлекаются в экстренных ситуациях.

Контроль ситуации находится в ведении инспекторов территориальных отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты оперативно реагируют на сигналы жителей и проводят мониторинг территории для выявления повреждений.

Работа продолжается в круглосуточном режиме до полного устранения всех последствий стихии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.