Свыше 2,7 тыс человек в Подмосковье получили охотничьи билеты с начала года

В Подмосковье реализована техническая возможность предоставления государственной услуги по получению охотничьего билета через единый портал государственных и муниципальных услуг или портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также МФЦ. Так, с начала года 2 794 человек получили охотничьи билеты. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Чтобы охотиться на законных основаниях, после получения охотничьего билета, потребуется получить разрешения на оружие и на добычу охотничьих ресурсов на определенной территории.

Управление государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области осуществляет надзорную деятельность за охотничьими угодьями и хозяйствами, общая площадь которых в нашем регионе составляет более 4 млн га.

Большинство охотничьих угодий Подмосковья закреплены за Московским обществом охотников и рыболовов (МООиР) и рядом других общественных и частных организаций-охотопользователей, в том числе охотничье-рыболовное общество «Динамо», Военно-охотничье общество.

Общедоступные охотничьи угодья в Подмосковье есть только на территориях трех городских округов Московской области: Щелково, Шатура и Солнечногорск.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.