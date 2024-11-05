Свыше 200 человек арестовали в Афганистане за 3 года по подозрению в колдовстве

В Афганистане за три года арестовали более 200 человек, которых обвинили в колдовстве. Действия властей одобрили местные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo.

По мнению граждан Афганистана, колдовство вызывает проблемы в семьях. Жители полностью одобрили задержание более 200 человек за три года, которых обвинили в гадании и других подобных действиях.

Также вера в колдовство распространилась и в соседнем Таджикистане. После указания президента Эмомали Рахмона с марта были задержаны 1,5 тыс. человек. Они причисляли себя к колдунам, гадалкам и народным целителям.

Ранее кемеровчанка получила срок за «колдовство», ставшее мошенничеством. Она обещала провести сеанс «очищения» золотого обручального кольца, взяла деньги, а драгоценность украла.