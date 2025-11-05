Свежие и спелые: как правильно замораживать овощи и фрукты

Замороженные продукты — это спасение для холодного времени года, когда не хватает витаминов, а свежие овощи и фрукты содержат их недостаточно и стоят слишком дорого, но у процесса заморозки есть свои и довольно строгие правила, сообщает «ФедералПресс» .

Во-первых, эксперты советуют выбирать для заморозки только абсолютно свежие, качественные, спелые и неповрежденные продукты.

Обязательна тщательная санитарная подготовка. Все, что планируется замораживать, следует не просто ополоснуть, а промыть под струей проточной воды; для зелени и отдельных видов овощей лучше всего применять емкость с водой, чтобы грязь осела на дно. Следует подобрать подходящую воздухонепроницаемую тару.

Кроме того, критически важно придерживаться установленных температурных условий и периодов хранения. Размораживать еду нужно лишь единожды, сразу перед использованием. Наилучший метод — постепенная оттаивание на нижней полке холодильника, что снижает нагрузку на продукт и препятствует быстрому размножению микроорганизмов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.