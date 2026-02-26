Светская львица Ирина Чайковская узнала, что у нее рак поджелудочной железы

Журналист и светская львица Ирина Чайковская призналась, что у нее страшное заболевание — рак поджелудочной железы. Сейчас она проходит химиотерапию, сообщает «СтарХит» .

По словам женщины, началось все с сильных болей в спине. Никакие средства не помогали облегчить состояние. Массажи и таблетки также оказались бессильны. Вскоре выяснилось, что это так проявляла себя поджелудочная.

Чайковская не знала, откуда взялась опасная болезнь, ведь она всегда вела здоровый образ жизни. Медики отметили, что рак мог проявиться у светской львицы из-за генетики.

Сейчас женщина занимается лечением в Израиле и проходит химиотерапию. Специальная сумка с препаратами всегда при ней. Чайковская рассказала, что ее часто одолевает усталость и тошнота, но она старается жить обычной жизнью.

Ранее главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своей борьбе с раком. Она отметила, что у нее агрессивный характер заболевания, вызванный серьезным стрессом.

